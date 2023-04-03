Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan şok "Yeniden Refah" iddiası! Fitne mi, yoksa gerçek mi?

Son dakika kararıyla Cumhur İttifakı'na dahil olan Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan Elif Çakır, Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını ileri sürdü. Çakır, Fatih Erbakan'ın da bu karardan haberi olduğu ve müdahale etmediği iddiasını aktardı. Çakır'ın, daha önce de benzeri spekülatif iddiaları ortaya atması göz önünde bulundurulduğunda, akıllarda soru işareti oluştu.

Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir İl Başkanı'yla konuştuğunu ileri süren Elif Çakır, söz konusu başkanın, Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde, 14 teşkilat lideri olarak cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini aktardı. Çakır, yazısında şu iddiaları ileri sürdü:

"AK Parti'nin kalesi olan, muhafazakar, mütedeyyin illerimizden birisinin Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'yla konuştum. İsmimizi söylemezseniz bunu bizim partimizin teşkilatı ve liderimiz (Fatih Erbakan) de biliyor. Teşkilatlar genel merkeze de yazılı olarak bildirildi.

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- 'Bu ittifakı biz onaylamıyoruz' biz hiç bir zaman AK Parti'ye oy vermedik hele de Erdoğan'a hiç oy vermeyiz.

- Dolayısıyla bu ittifak modelini onaylamadık ama yeniden 'kazan kazan' bu bize bir imkan sunuyordu biz de o yüzden tüm Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak liderimize 'logomuzla girelim' dedik.

- Bir anket yapıldı ve bizim oyumuz şu an yüzde 7. Türkiye genelinde AK Parti'den yüzde 7 oy alıyoruz."