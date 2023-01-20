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Medya Başörtüsünü çıkaran yazar, bunun için kendini paraladı! Senin derdini sevsinler
Medya

Başörtüsünü çıkaran yazar, bunun için kendini paraladı! Senin derdini sevsinler

Ahmet Davutoğlu'nun yılmaz savunucusu Elif Çakır, patronunu müdafaa etmek için yine kendini paraladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:24:00 -
Başörtüsünü çıkaran yazar, bunun için kendini paraladı! Senin derdini sevsinler

 

 

Ahmet Davutoğlu'nun yılmaz savunucusu Elif Çakır, patronunu müdafaa etmek için yine kendini paraladı. Davutoğlu'nun gazetesinde kalem oynatan Çakır, Gelecek ve DEVA Partisi'nin sözcülüğüne soyunup özetle şunları kaydetti:

"Partisinin MYK toplantısında kurmaylarına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi için “Ölü doğdular, onlarla meşgul olmayın. Onları ademe (yokluğa) mahkûm edin” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminden Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan hiç düşmedi.

O gün bugündür AK Parti tabanını Davutoğlu’nun ve Babacan’ın “Davutoğlu ve Babacan aslında hiçbir şey değillerdi, asıl aktör bendim, o dönemdeki artıların, yıldızlı pekiyilerin tamamı benimdi”ye ikna etmeye çalışıyor.

Tuhaf olan şu: Erdoğan AK Parti tabanında Davutoğlu ve Babacan’ı itibarsızlaştırmak için yaptığı açıklamalarla asıl kendisini itibarsızlaştırdığının, asıl kendisini sorgulattığının farkında olmuyor. (...)"

 

 

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