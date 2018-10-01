Başörtüsünde fenomen tehlike

Hakkı Bilir İstanbul Kendilerine “Youtuber” adı verilen kişilerin gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne seren Akit, şimdi de sözde başörtülü sosyal medya fenomenlerinin, tesettür algısına vurdukları darbeyi gün yüzüne çıkartıyor. Başta Youtube olmak üzere sosyal medya platformlarını aktif kullanan ve yüz binlerce takipçileri olan sözde başörtülü fenomenler, tesettürün hakikatini incitici yaşam tarzlarını özendirici yayınlar yapıyor. Youtube üzerinden yayın yapan “Rimel aşkına” isimli kanalın sahibi olan Hilal isimli sözde başörtülü kız, söylemleri ve hareketleriyle tesettürlü genç kızlarımızı adeta zehirliyor. Instagram fenomenleri diye adlandırılan bir diğer grup ise başörtüsünü adeta heva ve hevesleri uğruna kullanıyor. Instagram hesaplarında yüz binlerce takipçileri olan Ruba Zai, Şeyma Nuryener gibi isimler başörtüsünü bağlamından uzaklaştırıyor.

Bağlamından koparıyorlar

28 Şubat sürecinde uğruna darbecilerle mücadele ettiğimiz başörtüsü, kendilerine sosyal medya fenomeni denilen isimlerce hakikatinden ve bağlamından uzaklaştırılıyor. Yüz binlerce takipçileri olan kanallarından ve hesaplarından, milyonlarca gencimize ulaşan sözde başörtülü fenomenler, tesettür algımızı yerle bir ediyor. Youtube üzerinde yayın yapan “Rimel aşkına” isimli kanalın sahibi olan Hilal isimli sözde başörtülü bir kızın, tesettürün manasından uzak yaşam ve tavrı dikkat çekiyor. Giyim tarzının ve hareketlerinin bir başörtülüye yakışmayacağı yönünde aldığı eleştirilere, “Ben nefsime bu kadar hakim olabiliyorum” diyerek savunma yapan sosyal medya fenomeni, gençlerimizi de aynı bahaneye sığınmalarının önünü açıyor.

Yıkıma imza atıyorlar

Başörtülü gençlerimize yönelik tehlike sadece Youtube ile sınırlı değil. Instagram adı verilen video ve fotoğraf paylaşım sitesindeki sözde başörtülü fenomenler de, tesettürün içini boşaltıyor. Ruba Zai, Şeyma Nuryener gibi isimler, hem gençlerimizin tesettür algısını baltalıyor hem de yaşam tarzlarını dayatıyor. Paylaştıkları video ve fotoğraflarda seküler yaşam tarzları ile dikkat çeken söz konusu isimler, büyük bir özentiye sebebiyet veriyor. Özellikle genç takipçileri üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olan isimler bilerek ya da bilmeyerek büyük bir yıkıma imza atıyor.