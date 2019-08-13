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Başörtüsü ve ümmet düşmanlığı devam ediyor! Paçavra Cumhuriyet yine İslam’a saldırdı

Türkiye’de İslam adına gerçekleştirilen her türlü faaliyete karşıt tutum sergileyen Cumhuriyet, bugün yayınlanan “Olaylar ve görüşler” köşesindeki yazıda ümmeti reddederken, çocuklara verilen dini eğitimin bir parçası olan takke ve başörtüsüne de saldırdı.

13 Ağustos 2019 Salı 15:40
Başörtüsü ve ümmet düşmanlığı devam ediyor! Paçavra Cumhuriyet yine İslam’a saldırdı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Türkiye’deki Müslüman camianın tercihlerine, isteklerine ve İslam adına yaptığı faaliyetlere karşıt tutumuyla kendini göstermeye çalışan paçavra Cumhuriyet, başörtüsü ve ‘ümmet’ düşmanlığını sürdürüyor. Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, ‘Olaylar ve görüşler’ isimli köşede, “Ümmet değil Cumhuriyet, kulluk değil bilgelik!” başlıklı yazısında çocuklara verilen din eğitiminin bir parçası olan takke ve başörtüsü giydirilmesine saldırdığı ifadelerinin yanı sıra, ümmet kavramını da reddederek İslam karşıtı tutum sergiledi.

Küçük yaştaki dini eğitim düşünceyi sınırlıyormuş!

Küçük yaştakilere dini eğitim verilmemesi gerektiğini savunan Ataöv, “Küçücük çocuğun başına takke ya da türban geçiren, başka dilden ayet ezberleten, din eğitimi yerine masallarla vakit harcayan ve rastgele yorumlarla beynini ele geçiren ile düşüncesi bu yollardan tutsak edilenden ne hayır beklenir?” ifadelerini kullanırken, uzmanlar ayet ezberlerinin dil eğitimine de katkısı olduğunu söylüyor.

Abdülhamit’i ve Vahdettin üzerinden Osmanlı’yı küçümsemesiyle varlığını idame ettiren Cumhuriyet’in bahse konu yazısında şu sözlerle hem padişahlar küçümsendi, hem de ‘ümmet’e karşı çıkıldı: “Aydın veziri boğduran Abdülhamit ya da “halk bir sürüdür” deyip yabancı zırhlısıyla kaçan sözde halife Vahdettin değil. Çözüm ümmette değil Cumhuriyette, kullukta değil bilgeliktedir. Bu yolda sorumlu aydınlar ve sessiz gibi duran çoğunluğun hareketlenmesi çağ atlatır. İkinci seçenek ise beyin ve yaşam kapılarının özgür düşünceye kapanması demektir.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:40
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