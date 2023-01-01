Başörtüsü sorunu bitti derken şimdi de ‘Takke sorunu’ çıktı Halil Konakçı’nın takkesi Halk TV’yi rahatsız etti.

Konakçı hocanın takkesinden rahatsız olanların avukatı İsmail Sami Çakmak; Konakcı’nın ziyarette dini kisvesiyle yer aldığını vurgulayarak, “Konakcı’nın, binlerce imamdan biri olarak ne görevli olduğu cami dışında vaaz verebilme ne de memur olarak demeç verebilme ve açıklama yapabilme yetki ve görevi var. Ayrıca, ibadethaneler dışında sarıkla, takkeyle ve benzeri giysiyle sokağa çıkması bile halen yürürlükte olan devrim kanunlarımıza göre yasaktır. Valinin takkeli bir imamı, bu kisvesi ile valilik makamında törenle karşılaması makamının ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Bu tür eylemler tarikat ve cemaatlere cesaret verir türden olup, laikliğe de aykırıdır” diye saçmalayarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Vali de suçluymuş

Avukat bununla da yetinmeyip vali hakkında da “Konakçı’nın suç oluşturan eylemlerine ortak olmuş, makamını kullanarak siyasi ikbal sağlama peşinde koştuğu izlenimi veren davranışlar sergilemiştir. Konakcı da Makas da laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer memurlarıdır. Devlete bağlılık her ikisinin de asil görevidir” diyerek suç duyurusunda bulundu.

Tabi sonuç olarak başsavcılık bu saçma suçlamaya takipsizlik kararı verdi.