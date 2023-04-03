Başörtüsü füruat, seccade de halı parçası(!)

Ayakkabıyla seccade üzerinde poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için FETÖ aparatları harekete geçti.

"Seccadenin kutsal olmadığı, altı üstü bir halı parçası olduğu" görüşünü dolaşıma sokan çevreleri sert bir dille eleştiren Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise başörtüsünü "füruat" olarak görenlerin, seccadeye de "halı parçası" muamelesi yapmasının doğal olduğuna dikkat çekti.

Tayiz, şunları kaydetti:

"7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccade üzerindeki fotoğrafı kamuoyunda ciddi tepki uyandırdı. Koalisyon üyesi partiler, bunlara bağlı medya ve akademi çevreleri, kaç gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için fetva vermekten yoruldular.

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İmdada tabii yine Pensilvanya yetişti. Zamanında seccade üzerindeki ayakkabılı pozlarıyla tecrübe sahibi olan FETÖ, "seccadenin kutsal olmadığını, altı üstü bir halı parçası olduğu" görüşünü dolaşıma soktu. Şimdi hep birlikte kamuoyunu seccadenin Arapçada "halı" demek olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.

Faşizm rüzgarlarının estiği 28 Şubat günlerinde de FETÖ "başörtüsü füruattır" fetvasıyla gündeme gelmişti.

Şimdi tepkinin asıl sebebine gelelim. Kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona yönelen tepki, daha çok takiye yapmaktan ve işi iyice çığırından çıkarmış olmalarından kaynaklanıyor.

Durumları tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği düzeyde: "Bunlar benden daha çok cumaya gidiyorlar!"

Yıllarca karikatürize ettikleri dindar siyasetçi tipini şimdi kendileri oynuyor.

Millet aslında kimsenin namazıyla orucuyla da ilgili değil. Günahı, sevabı herkesin kendisine anlayışı siyasi konularda da hâkim durumda. Milletin rahatsız olduğu din istismarında CHP ve 7'li koalisyonun sırayı kimseye bırakmaması. Herkes bunların cumada, iftarlarda yaptıkları şovların farkında. Bu gösterilerden kamuoyu zaten yeterince rahatsızdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son fotoğrafı sadece bardağı taşıran damla oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hz. Ali'yle ilgili bir soruya da hatırlanacak olursa, biraz da kekeledikten sonra "İslam düşünürü" yanıtını vermişti. Milli mücadelenin en önemli muharebelerinin nerede yapıldığını bile bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'e "milli şairimiz" demesi artık kimseyi şaşırtmaz.

Kısacası, 7'li koalisyon ve ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu coğrafyanın değerleri ve gerçekleriyle uzaktan yakından alakası yok. Kendi halinde bir siyasetçiyken küresel güçlerin operasyonuyla siyaset sahnesine sürüldü ve bugün devleti ele geçirmek için kullanılan bir figür konumunda. Türk seçmen, kendisine yabancılaşmamışsa eğer, 14 Mayıs'ta teşekkür edip kendisini emekliye sevk eder. Kemal Kılıçdaroğlu'na başka da bir yol görünmüyor."