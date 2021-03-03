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Gündem Başörtüsü düşmanına makam vermek 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır
Gündem

Başörtüsü düşmanına makam vermek 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır

28 Şubat sürecinde Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp konuşmasını engelleyen, başörtülü öğrenciye parmak sallayarak salondan dışarı attıran 28 Şubat’ın simge isimlerinden başörtüsü düşmanı Servet Özgür’ün hâlâ Mersin Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun Müdürlüğü görevini sürdürmesi tepki çekmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 11:19:00 -
Başörtüsü düşmanına makam vermek 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır

 Yeni Akit  Ankara 

Yaptığı basın açıklamasıyla başörtüsü düşmanının bu gücü nereden aldığını soran Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, “Servet Özgür isimli şahıs, 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet töreninde, başörtülü öğrencilere tehdit yağdıran ve öğrencilere ‘Siz asla yemin etmeyeceksiniz. Hakkınızda soruşturma açtırdım. Emrediyorum hemen soruşturma başlatılsın. Hayatınız boyunca yemin edemezsiniz’ diye bağırmıştı. Zulmü ile milletimizi ağlatanların hâlâ yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır. 28 Şubat’ın zulüm sahiplerini, şimdi kim makam sahibi yaptı? Geçmişi kirli, mazisi karanlık, eğitimde emeğe düşman biri, 24 yıl aradan sonra hâlâ koltuğunu koruyorsa bu gücü kimden alıyor? Kimler koruyor bunları? Bu makamları kimler dağıtıyor? Millete zulmeden ve millet iradesine ihanet edenler bunun bedelini ödemelidirler. İl Müdürü, Üniversite Genel Sekreteri, ‘Yüksekokul Müdürü’ yapan yetkililer, o gün dökülen gözyaşı üzerinde bugün sörf yapıyorlar. O kara günlerde bacılarımızın döktükleri gözyaşlarını unuttuğumuzu zannetmesinler. 1000 yıl geçse de yine unutmayacağız. Bu zihniyet, üniversitelerde halen nasıl aktif rol alabiliyor? Konu ile ilgili YÖK’ü ve Toros Üniversitesi yönetimini acilen göreve davet ediyoruz. 28 Şubat darbesinin 24. yıldönümünde hâlâ yaptıkları için hesap sorulmayan bu zalimlere bir de lütuf gibi makam ve mevkilerın verilmesi hem bu zulme maruz kalanlar bacılarımızı hem de bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Diyanet-Sen Mersin Şubesi olarak YÖK’ü, Toros Üniversitesi Rektörümüzü ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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