Başörtülüye yasak ilanına soruşturma

Nice kentindeki saldırının ardından, Nimes kentinde bir kişi, marketinin camına “Bugünden itibaren başörtülü kadınların buraya girişi yasaktır” yazılı bir duyuru astı. Yazının tepki çekmesi ve sosyal medyada yayılmasının ardından Nimes Savcılığı, esnaf hakkında “yasa dışı şekilde satışı reddettiği ve ayrımcılık yaptığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.



Savcılık, olayın, market sahibine tehdit mesajları gönderildiği iddiaları ile dükkanın camlarının kırılmasının yönüyle de inceleneceğini bildirdi. Marketin bağlı olduğu Casino grubundan yapılan açıklamada, market sahibinin yazıyı bilgileri haricinde cama astığı, bu gibi eylemlerin kesinlikte tasvip edilmediği ve şiddetle kınandığı kaydedildi.