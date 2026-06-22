"Başörtülüler imha edilsin" demişti... Seküler bağnaz gözaltına alındı!

Türkiye'de İslam'a ve Müslümanlara karşı saldırılar maalesef hız kesmeden devam ediyor. 28 Şubat artıklarının İslami değerlere kin kustuğu iğrenç saldırılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak Hatice Öncel isimli bir kadın, metroda gördüğü başörtülü bir kadın üzerinden tüm Müslüman kadınların imha edilmesi çağrısı yapmıştı.

Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Öncel olduğu tespit edildi.

Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Hatice Öncel hakkında gözaltı kararı verildi. Hatice Öncel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.