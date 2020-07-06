'Başörtülüler bize oy verdi' diyen Ümit Kocasakal'a tepki! O ilanı hatırlattılar

CHP'li eski İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, dün konuk olduğu televizyon programında "Başörtülü meslektaşların çoğu bize oy verdi" iddiasında bulundu.

Kocasakal'ın ilginç açıklamasının ardından akıllara staj merkezine astırdığı ilan geldi.

"Staj Eğitim Merkezi'nde 'mesleğe yaraşır' bir kıyafetle gelinmesi (örneğin kirli kıyafet, şort, kot pantolon, türban ve başörtüsü ile gelinmemesi gerekmektedir" şeklinde tepki çeken ifadelerin yer aldığı ilanı paylaşanlar, "Staja almadığın bir de pis elbise giymekle eşdeğer gördüğün başörtülüler mi sana oy verdi, Kocasakal?" yorumunda bulundu.

Ümit Kocasakal hakkında daha önce de staj yapan başörtülü bir avukatın dersten çıkarılması, hakkında işlem yapılması ve avukatlık kanununa aykırı davranılarak mağdur edilmesi gerekçeleriyle "görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açılmıştı.