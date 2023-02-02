Başörtülü yazar ne yapacağını şaşırdı! Yazık sana be Nihal abla

Rüzgar nereden eserse oraya yönelen, Ahırkapı Feneri gibi bir yanıp bir sönmekten zerre miskal çekinmeyen Nihal Bengisu Karaca, altılı masaya övgülerini devam ettirdi. Karaca, masaya yanladığı son yazısında, Millet İttifakı'nın yayımladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ne abartılı methiyeler düzüp, "Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Türk siyaset tarihi bakımından eşsiz ve son derece değerli" dedi.

İşte Habertürk'teki ayarsız övgü içeren o yazının ilgili bölümü:

"Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri siyasal partilerin birbirinden farklı olduğu yönler ön plana çıkmıştır. Neredeyse birbirinin aynısı olan partiler ve politikalar bile “hayır hayır biz asla onlara benzemeyiz” slogan ve alt metinleriyle donanmış, uzlaşı aramak bir “zaafiyet” olarak kodlanmıştır.

Altılı masa tecrübesi ise, ilk kez “asgari müşterekler” adına bir zemin oluşturdu ve altı farklı partinin 240 sayfadan oluşan ve 2300’ü aşkın maddede “uzlaşabildiğini” ortaya koydu.

Pazartesi günü artık “Millet İttifakı” adını almış altı partinin yayımladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” bu açıdan çok önemli bir deneyim. Sadece kendileri açısından değil, Türkiye’nin demokrasi yolculuğu açısından da öyle.

Türk siyaset tarihi bakımından eşsiz ve son derece değerli olan bu deneyimi zorlayan, adeta istemeden de olsa ebeliğini üstlenen Cumhur ittifakı’na ne kadar teşekkür etsek azdır."