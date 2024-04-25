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Sosyal Medya Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı
Sosyal Medya

Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 12:16:00 -

Bir sokak röportajcısına konuşan başörtülü bir CHP seçmeni Ak Parti’nin karşısında şeytan olsa oyumu şeytana veririm diyor. Oy verdiği CHP’nin şeytan olduğunu kabul eden başörtülü vatandaş Erdoğan’ın da iyiliğin tarafında olduğunu kabul ettiğinin farkında bile değil

CHP’nin ‘Diktatör Erdoğan’ sloganlarıyla yaptığı Erdoğan’ı ötekileştirme çalışmaları nihayet amacına ulaşmış. CHP seçmeni Şeytan ile Melek arasındaki tercihini belirleyerek şeytanın yanında durma kararlılığına gelmiş. Bir sokak röportajında konuşan başörtülü CHP seçmeninin sözlerine çok iyi dikkat edin. Aslında Şeytan’ın tarafını seçerken öte yandan Erdoğan’ın da iyiliğin tarafında olduğunu kabul ettiğinin farkında bile değil.

Özellikle bu tür konuşmaların başörtülü kadınlara yaptırıldığı da ayrı bir konu "Başörtülü kadınların da Ak Partiye karşı olduğu algısı oluşturmaya çalışıldığı hemen belli oluyor.

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İsmail

Vah zavallı vah ölmeden tövbe etse bari
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