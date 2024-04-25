Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı

CHP’nin ‘Diktatör Erdoğan’ sloganlarıyla yaptığı Erdoğan’ı ötekileştirme çalışmaları nihayet amacına ulaşmış. CHP seçmeni Şeytan ile Melek arasındaki tercihini belirleyerek şeytanın yanında durma kararlılığına gelmiş. Bir sokak röportajında konuşan başörtülü CHP seçmeninin sözlerine çok iyi dikkat edin. Aslında Şeytan’ın tarafını seçerken öte yandan Erdoğan’ın da iyiliğin tarafında olduğunu kabul ettiğinin farkında bile değil.

Özellikle bu tür konuşmaların başörtülü kadınlara yaptırıldığı da ayrı bir konu "Başörtülü kadınların da Ak Partiye karşı olduğu algısı oluşturmaya çalışıldığı hemen belli oluyor.