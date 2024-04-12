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Dünya Başörtülü olduğu için işten çıkardıkları kadına tazminat ödeyecekler
Dünya

Başörtülü olduğu için işten çıkardıkları kadına tazminat ödeyecekler

Yeniakit Publisher
2024-04-12 01:52:00 -
Başörtülü olduğu için işten çıkardıkları kadına tazminat ödeyecekler

İsveç'te dini gerekçelerle taktığı başörtüsü nedeniyle çalıştığı hava yolu şirketinden çıkarılan kadına "ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle yaklaşık 14 bin dolar (150 bin kron) tazminat ödenmesine karar verildi.

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı Lars Arrhenius yaptığı yazılı açıklamada, "Dini sembollere izin vermeyen ve tek tip kıyafet giyme politikası uygulayan bir hava yolu şirketi, iş başvurusunu kabul ettiği halde, başörtüsü takması nedeniyle bir kadını hiç çalıştırmadan işten çıkarması ayrımcılığa neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Dini simgeleri yasaklayan tek tip bir düzenlemenin, özellikle başörtüsü ve peçe takan Müslüman kadınların üstünde olumsuz etkilere neden olduğunu vurgulayan Arrhenius, "İş piyasasında eşitlik, din özgürlüğünün işverenin çıkarlarıyla çelişmemesi gerekir. Fakat, böyle bir dengede din özgürlüğünün ağır basması lazım." ifadelerini kullandı.

Maruz kaldığı ayrımcılık ve ihlal nedeniyle kadını haklı bulduklarını belirten Arrhenius, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için hava yolu şirketinin kadına yaklaşık 14 bin dolar (150 bin kron) tazminat ödemesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kadın 2023'te ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle Ayrımcılık Ombudsmanına şikayette bulunmuştu.

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