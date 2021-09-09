Başörtülü öğretmeni hedef alan Can Ataklı davasında süre istendi!

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dördüncü duruşma yapıldı. Sanık Can Ataklı mahkemeye gelmedi. Ataklı'nın avukatı ile şikayetçi avukatları duruşmada hazır bulundu.

Ataklı'dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Kardeşlik Derneği avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Ataklı'nın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi. Duruşma iki ay sonraya ertelendi.

Eleştiri sınırını aştı

Can Ataklı'dan şikayetçi olan KADEM üyeleri duruşmanın ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: