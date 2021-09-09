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Gündem Başörtülü öğretmeni hedef alan Can Ataklı davasında süre istendi!
Gündem

Başörtülü öğretmeni hedef alan Can Ataklı davasında süre istendi!

EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmeni utanmadan hedef alan Korkusuz gazetesi yazarı ve TELE 1 sunucusu Can Ataklı’nın konuyla ilgili yargılanmasına devam edildi. Ataklı duruşmaya katılmazken Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 15:16:00 - 2021-09-09 15:29:15

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dördüncü duruşma yapıldı. Sanık Can Ataklı mahkemeye gelmedi. Ataklı'nın avukatı ile şikayetçi avukatları duruşmada hazır bulundu.

Ataklı'dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Kardeşlik Derneği avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Ataklı'nın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi. Duruşma iki ay sonraya ertelendi.

Eleştiri sınırını aştı

Can Ataklı'dan şikayetçi olan KADEM üyeleri duruşmanın ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

 

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Yorumlar

Can denen

Bu p...in yırtmaması lazım. Özellikle doğal afet yorumundan sonra
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