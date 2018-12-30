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Başörtülü öğrenciyi sınava almayan gözetmenlere ceza!

ALES sınavına girmek isterken başörtüsündeki iğne yüzünden sınava alınmayan genç kız, kendisini sınava almayan görevlilerinin cezalandırılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, söz konusu gözetmenlerin skandal davranışıyla ilgili verdiği cezayı açıkladı.

30 Aralık 2018 Pazar 13:48
Başörtülü öğrenciyi sınava almayan gözetmenlere ceza!

ALES sınavına girmek isterken başörtüsündeki iğne yüzünden sınava alınmayan genç, sınav görevlilerinin cezalandırılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. KDK, incelemelerin ardından söz konusu gözetmenlerle ilgili verdiği cezayı açıkladı.

Ankara’da ALES sınavına girmek isteyen genç, sınav salonunda sınav görevlileri tarafından başörtüsündeki iğnenin “nizami” olmadığı gerekçesiyle uyarıldı.

Görevliler, örtüdeki iğnenin çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine öğrenci, iğnenin son derece basit ve sıradan olduğunu, yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğunu söyleyerek görevlilere karşı çıktı. Sınava girmenin eğitim hakkı olduğunu söyleyen genç, görevlilerin tavrından şikayetçi oldu ve zabıt tutulmasını istedi.

"Çıkar yoksa polis çağırırız"

Sınav gözetmenleri öğrencinin iğnesinin çıkarılmasında ısrarcı olup, öğrenciye polis çağıracaklarını söylediler. Gözetmenler ayrıca öğrenciyi sınav huzurunu bozmakla suçladılar. Öğrenci, başörtüsündeki iğneyi çıkartarak sınıftaki panoya taktı.

Gözetmenler buna izin veremeyeceklerini söylediler ve tartışma büyüdü. Bu sırada sınav saati geldi ve öğrenci sınıftan çıkarıldı. Başörtüsündeki iğne tartışması nedeniyle sınava geç kalan ve katılamayan öğrenci, ÖSYM’ye görevliler hakkında şikayet dilekçesi yazdı.

Ceza verildi

ÖSYM’den cevap gelmemesi üzerine ise öğrenci KDK'ya başvurdu. Öğrenci sınava alınmamasına neden olan görevlilerin cezalandırılması ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması için sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti. KDK, ilgili iddiaları incelemek için ÖSYM Başkanlığından bilgi ve belge talep etti. Ombudsman, elde ettiği bilgiler ışığında Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Filleri ve Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümlerince ÖSYM’nin 6-12 ay süreyle ilgili gözetmenlere sınav görevi verilmemesini kararlaştırdığını öğrendi.

Başvurucunun talebi doğrultusunda ÖSYM, İl Sınav Koordinatörlüklerince sınav günlerinde yapılan toplantılarda görevlilere gerekli bilgilendirmelerin eksiksiz yapılmasının üstünde hassasiyetle durulacağını ifade etti. Şikayet başvurusunun içinde yer alan taleplerin ÖSYM tarafından yerine getirildiği anlaşıldığından başvuru hakkında dostane çözüm kararı verildi ve yeni mağduriyetlerin oluşmaması için KDK idareye yol gösterdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:48
  1. Ankara
  2. ALES
  3. ceza
  4. başörtüsü

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