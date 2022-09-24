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Gündem Başörtülü öğrenciyi kabul etmeyen kolej için flaş karar
Gündem

Başörtülü öğrenciyi kabul etmeyen kolej için flaş karar

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 15:28:00 -

 YENİ AKİT  ANKARA 

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur: Son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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