Başörtülü öğrenciyi kabul etmeyen kolej için flaş karar

YENİ AKİT ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur: Son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.