Başörtülü öğrenci yüzünden salonu terk ettiler

Münübe Yılmaz

Fransa’da bazı milletvekilleri parlamentoda “Covid-19 salgını ve gençler” adlı oturumda başörtülü bir öğrenci bulunmasını protesto ederek salonu terk ettiler. Fransız Les Republicains milletvekilleri Covid-19 krizinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini öğrenmek ve bu etkileri minimuma indirmek için soruşturma komisyonu çerçevesince öğrenci sendikaları temsilcileri ile görüştüler. Bir öğrencinin konuşmasının ardından söz alan LR (Les Republicains )milletvekili Pierre Henri Dumont, “Meclisin uyması gereken laiklik ilkesi ihlal ediliyor, bu kasıtlı bir eylem” diyerek diğer LR vekilleri ile salonu terk etti. Toplantıyı yöneten komisyon başkanı Sandrine Morch konuşmaya gelenler için dini simge konusunda bir kısıtlama olmadığını söylese de, LR vekilleri ve LREM partisinden Anne Christine Lang toplantı salonunundan ayrıldı. Salonu terk eden Anne-Christine Lang, "Demokrasinin kalbi Ulusal Meclis içinde bir kişinin bir soruşturma komisyonu önünde başörtü takarak görünmesine izin vermememiz gerekiyor." dedi.