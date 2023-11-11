Başörtülü muhabire "kafana hava al, oksijen eksik sende" diye hakaret eden kadından haber var! O gelişme “yok artık” dedirtti

Beşiktaş'ta röportaj için izin almadığı iddiasıyla özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'ın başörtüsüne hakaret ettiği belirtilen Aylin A. 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Söz konusu karar, maşeri vicdanı yaraladı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Meryem Nas Mercan ve sanık Aylin A. katılmadılar. Duruşma savcısı mütalaasında, şikayetçinin özel bir kanalda muhabir olduğu, olay günü Barbaros Bulvarı üzerindeki bir manavda alışveriş yapan sanıkla röportaj yapmak istediği, sanığın kabul etmeyerek "Soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren, ABC'yi öğren" dediği, şikayetçinin de "ABC'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım" dediği belirtildi.

Mütalaada, sanığın elleriyle kafasını işaret edip şikayetçiye, "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık Aylin A.'yı "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Verilen ceza ertelenmedi.

İddianamede, sanığın "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi.

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