Başörtülü diye meclise giremiyor!

İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda ‘laiklik yasası' olarak adlandırılan kamu çalışanlarına görev sırasında dini sembol taşımasını yasaklayan yasa referandumla kabul edildi. Meclisi tarafından kabul edilen yasa, referandumdan yüzde 55 oranında oyla geçti.

Katılımın yüzde 44 oranında kaldığı referandumda kabul edilen yasa çerçevesinde Cenevre Kantonu'nda çalışan kamu görevliler ve parlamenterler görevleri başındayken herhangi bir dini sembol kullanamayacaklar.

İslamafobik yasa tartışmalara konu olurken Cenevre meclisinde tek Müslüman kadın milletvekili olan ve başörtüsü takan Tiguemounine'nin meclise nasıl gireceği ise merak konusu.

Sabine şuan yasa yüzünden meclise giremiyor. Sabine '“Tabii ki başörtümü çıkarmayacağım” ifadeleri ile hukuksuz yasaya karşı çıkacağını duyurdu. 2015'te Cenevre'de halkın oyuyla parlamentoya girdiğini ifade eden Sabine, ''Ben devleti değil, Beni seçen insanları temsil ediyorum'' diyor.

Sabine ayrıca, . Yasanın, etkilenenlerin çalışma yaşamları üzerindeki olası sonuçları hakkında uyarıyor. Birçok başörtülü kadın çalışan işlerini kaybetmek ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor.

Sabine şimdi yasanın iptali için üst mahkemelere dava açmaya hazırlanıyor.