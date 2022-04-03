Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu

Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesinde Adil ve Emine Ersoy’un 4 yaşındaki torunları Barlas Yasak, anneannesinin telefonuyla oyun oynadığı esnada KADES uygulamasına bastı. Uygulamaya basıldığını görerek harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderken aynı anda Emine Ersoy’un telefonu aradı. Ne olduğunu anlamayan Ersoy, kendilerini tanıtan polise güvenmeyerek dolandırıldığını düşündü. Telefonunda yüklü olan KADES uygulamasına basıldığını anlayan Ersoy, yanlışlıkla basıldığını söylese de polisi ikna edemedi. Olay yerine gelen polisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 4 yaşındaki Barlas’ı kucaklarına alarak aileye KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şoku yaşayan aile ise kadına şiddet olaylarında gösterilen hassasiyetin önemli olduğunu bir kez daha anladığını ifade etti.

“KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım”

Kapıda polisleri gören anneanne Emine Ersoy, "Yeni kalkmıştım ve telefon torunumun elindeydi. Aynı anda telefon çaldı konuştuğum kişi polis olduğunu söyleyince ben dolandırılmaya çalıştığımı düşündüm. Konuştuğum polis KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım. Yanlışlıkla olduğunu söylememe rağmen kontrol etmek için geleceklerini söylediler ve 2 dakika sonra polisler kapıdaydı. Torunuma yanlış yere bastığını söyledim oda korktu kucağımdaydı ağlamaya başladı. Tabii biz tüm aile kapıya çıktık polislere durumu anlattık. Onlarla fotoğraf çekildik bu durum bizim için ayrı bir heyecan oldu. Sonrasında ben tekrardan torunuma öğrettim bir daha basmaması gerektiğini oda bilinçli bir şekilde onayladı” dedi.

“KADES uygulamasına basıldığı anda yola çıkmışlar”

Uygulamanın ne kadar önemli olduğunu aktaran Adil Ersoy ise “Bu kadar kısa sürede polisin kapıya gelmesi müthiş bir şey. Çocukların telefonla oynaması, eşimin telefonla konuşması ve kapattıktan 2 dakika sonra polisin gelmesi gerçekten güzel. Polisleri kapıda görünce tabi çıktık torunumdan dolayı yanlışlıkla basıldığını anlattık. Polisler kontrol ettiler, tutanak tutuldu ve imzalar atıldı. Uygulama güzel Sapanca ile burasının arası 15 -20 dakikalık bir süre onlar KADES uygulamasına basıldığı anda yola çıkmışlar. İnsan başını yastığa koyduğunda daha nasıl güvende hissedebilir. Allah devletimize zeval vermesin bu sistem müthiş bir sistem. Ne kadar bir kadın, erkek veya canlıda olsa bu ülkenin gücünü gösterir. Şuan Ukrayna ve Suriye’yi görüyoruz. Bu ülkelerde insanlar evlerinde yatamazken biz çok basit bir sistemle, yanlışlıkla bile bastığınızda 5 dakika içerisinde kapınıza polis geliyor” diye konuştu.