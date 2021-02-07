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Teknoloji Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek
Teknoloji

Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek

Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde test sürüşleri yarın başlayacak ve 3 hafta boyunca sürecek. Proje Konya, Karaman ve Niğde'yi birbirine bağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:32:00 -
Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek

Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya- Karaman YHT hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek 8 Şubat’tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

2014 yılında temeli atılan Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesinin Konya- Karaman etabının test sürüşleri yarın başlayıp, 3 hafta sürecek. Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak. Hat işletmeye açıldıktan sonra Karamandan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul’a YHT ile ulaşım sağlayabilecek. Konya- Karaman hattı arasında 21 araç alt geçit, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

1 saat 15 dakika olan seyahat süresi de 35 dakikaya düşecek.

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