Beşiktaş-Lugano maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz! Maçta şu an kaç gol var?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlıyor... Zorlu mücadelede Beşiktaş’a başarılar dileriz... Maçın skorunu da güncel olarak haberimizde sizlere aktaracağız...
Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.
Biz de bu önemli mücadelenin skorunu sizlerle paylaşacağız...
Mücadelede ilk 11’ler belli oldu!
Beşiktaş 11: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Lugano 11: Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani
Maç öncesi kısa bilgiler: