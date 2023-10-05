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Spor Beşiktaş-Lugano maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz! Maçta şu an kaç gol var?
Spor

Beşiktaş-Lugano maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz! Maçta şu an kaç gol var?

Yeniakit Publisher
2023-10-05 19:10:00 - 2023-10-05 19:13:09
Beşiktaş-Lugano maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz! Maçta şu an kaç gol var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlıyor... Zorlu mücadelede Beşiktaş’a başarılar dileriz... Maçın skorunu da güncel olarak haberimizde sizlere aktaracağız...

Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk ediyor. 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. 

Biz de bu önemli mücadelenin skorunu sizlerle paylaşacağız... 

Mücadelede ilk 11’ler belli oldu!

Beşiktaş 11: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lugano 11: Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani

Maç öncesi kısa bilgiler:

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.
 
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
 
Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.
 
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.
 
Ayrıntılar geliyor... 
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