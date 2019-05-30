Başkonsolos'tan Ramazan ayında milletin değerlerine büyük saygısızlık!

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Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Yunus Emre Özigci tarafından tepki çeken bir resepsiyon düzenlendi.

İçki su gibi aktı

15 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’i Anma Etkinliği adı altında, resim sergisinin de bulunduğu resepsiyonda, kutsal Ramazan ayı umursanmadan içki verildi. İçkiler ise aralarında oruçlu olan personele servis ettirildi.

2018'de de aynı rezaleti gerçekleştirmişti

Ramazan ayında içkili resepsiyonu geleneksel hale getiren Başkonsolos Özigci, bu rezaleti 2018 yılındaki Ramazan ayında da sergilemişti.

Tükiye'yi yurtdışında kimler temsil ediyor?

Resim sergisinde kendi portresini de yaptırdığı görülen Başkonsolos Özigci'nin milletin değerlerine aykırı bu resepsiyonları, "Türkiye yurtdışında kimler tarafından temsil ediliyor?" tepkilerine neden oldu.

Resepsiyondaki o skandal görüntüler: