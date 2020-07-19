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Spor

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:30:51 -
Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz Basketbol Takımı, Khadeen Carrington'ı renklerine bağladı.

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, oyun kurucu ve şutör guard mevkilerinde oynayabilen 24 yaşındaki basketbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Almanya'da ligi ikinci sırada tamamlayan Ludwigsburg takımında forma giyen Carrington, geçen sezon 21 maçta 17,2 sayı, 4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla oynadı.

Carrington, yeni takımıyla kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi heyecanı yaşayacak.

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