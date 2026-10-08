Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, zorlu İspanya deplasmanında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa'daki önemli sınavlarından biri olacak mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
EuroLeague takviminde İspanya durağına gelen Beşiktaş, Baskonia karşısında mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken Baskonia-Beşiktaş maçı haftanın dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor. Baskonia-Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın kadro durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da netleşiyor.
BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia ile Beşiktaş, 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar böylece sezonun ikinci EuroLeague deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında parkeden galibiyetle ayrılmıştı.
BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Baskonia-Beşiktaş mücadelesi S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport'un 9 Ekim yayın akışında karşılaşma saat 21.30'da yer aldı.
BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?
EuroLeague'e 13 sezonluk aranın ardından yeniden dönen Beşiktaş, ilk üç haftada bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip 4. haftaya 9. sırada giriyor.
Sezonun ilk haftasında Valencia Basket ile İstanbul'da oynanan mücadele 96-94 sona erdi. Beşiktaş daha sonra Maccabi Tel Aviv deplasmanında 109-93 kazanarak EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Üçüncü haftada ise Barcelona ile karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 95-82'lik skorla ayrıldı.
EUROLEAGUE PUAN DURUMU
Baskonia-Beşiktaş karşılaşması öncesinde EuroLeague'de üst sıralar ve iki ekibin konumu şöyle:
Panathinaikos: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
Fenerbahçe Tarfin: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
Valencia Basket: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
Partizan: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
Olympiakos: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
Barcelona: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
Hapoel Tel Aviv: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
Dubai Basketball: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
ASVEL: 4 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet
Beşiktaş: 3 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet
Baskonia: 3 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet