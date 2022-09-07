Baskıncı Yahudilerin sayısı giderek artıyor! Mescid-i Aksa’yı bu kez 119 kişiyle bastılar
Dünya literatüründe daha önce görülmemiş çirkin bir hareket başlatarak her gün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye başlayan Yahudi yerleşimciler işi iyice abarttı.
Yeni Akit/Ankara
Müslümanları kışkırtmak için Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeyi adet edinen Yahudi yerleşimciler bu kez işi iyice abarttı. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, bugün 119 siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin himayesinde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen 119 Yahudi, saatlerce aylak aylak kutsal mabedimizin avlusunda dolaştı, çevredeki Filistinlilere tuhaf el kol hareketleri yaparak kışkırtmaya çalıştı. Bir ara talmudik ayin de yapan Yahudiler daha sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldı.