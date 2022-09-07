  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Baskıncı Yahudilerin sayısı giderek artıyor! Mescid-i Aksa’yı bu kez 119 kişiyle bastılar
Dünya

Baskıncı Yahudilerin sayısı giderek artıyor! Mescid-i Aksa’yı bu kez 119 kişiyle bastılar

Dünya literatüründe daha önce görülmemiş çirkin bir hareket başlatarak her gün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye başlayan Yahudi yerleşimciler işi iyice abarttı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 22:48:00 -
Baskıncı Yahudilerin sayısı giderek artıyor! Mescid-i Aksa’yı bu kez 119 kişiyle bastılar

Yeni Akit/Ankara

Müslümanları kışkırtmak için Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeyi adet edinen Yahudi yerleşimciler bu kez işi iyice abarttı. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, bugün 119 siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin himayesinde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen 119 Yahudi, saatlerce aylak aylak kutsal mabedimizin avlusunda dolaştı, çevredeki Filistinlilere tuhaf el kol hareketleri yaparak kışkırtmaya çalıştı. Bir ara talmudik ayin de yapan Yahudiler daha sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23