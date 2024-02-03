Baskına giden Siyonist askerler Filistinli sivili canlı kalkan olarak kullandı
İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'teki mülteci kampına baskın yaparken askeri kıyafet giydirdiği Filistinli bir sivili canlı kalkan olarak kullandı.
İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da esir aldığı Filistinliyi "canlı kalkan" olarak kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, işgalci İsrail'in askeri araçları ve askerleri, yerde oturan "gözleri bağlı" bir Filistinlinin arkasında siper aldı ve askerlerden biri silahını Filistinli bir gruba doğrulttu.
ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYE GÖZALTI
Filistinli aktivistler söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Görgü tanıkları da olayın bu sabah erken saatlerde El Halil yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda gerçekleştiğini söyledi.
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