  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Baskına giden Siyonist askerler Filistinli sivili canlı kalkan olarak kullandı
Gündem

Baskına giden Siyonist askerler Filistinli sivili canlı kalkan olarak kullandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 11:06:00 -

İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'teki mülteci kampına baskın yaparken askeri kıyafet giydirdiği Filistinli bir sivili canlı kalkan olarak kullandı.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da esir aldığı Filistinliyi "canlı kalkan" olarak kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, işgalci İsrail'in askeri araçları ve askerleri, yerde oturan "gözleri bağlı" bir Filistinlinin arkasında siper aldı ve askerlerden biri silahını Filistinli bir gruba doğrulttu.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYE GÖZALTI

Filistinli aktivistler söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görgü tanıkları da olayın bu sabah erken saatlerde El Halil yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda gerçekleştiğini söyledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır Filistinli gruplara baskı yapıyor iddiası!
Mısır Filistinli gruplara baskı yapıyor iddiası!

Dünya

Mısır Filistinli gruplara baskı yapıyor iddiası!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi!

Dünya

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi!

İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron açıkladı! Filistini tanımada ateşkes şartı
İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron açıkladı! Filistini tanımada ateşkes şartı

Gündem

İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron açıkladı! Filistini tanımada ateşkes şartı

Hollanda’da Filistin’e destek gösterileri! 15 tren istasyonunda binlerce kişi toplandı
Hollanda’da Filistin’e destek gösterileri! 15 tren istasyonunda binlerce kişi toplandı

Gündem

Hollanda’da Filistin’e destek gösterileri! 15 tren istasyonunda binlerce kişi toplandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23