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Baskın yapan jandarma gördüklerine inanamadı

Antalya'da bir daireye baskın yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu serasıyla karşılaşınca gözlerine inanamadı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
Baskın yapan jandarma gördüklerine inanamadı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan My Marin Sitesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı Seraya çevrilen dairede, 160 gram ile 182 kök 'skunk' ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.

JANDARMA EKİPLERİ GÖZLERİNE İNANAMADI

Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye bu sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskın düzenleyen ekipler, dairede gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, uyuşturucu için dairenin adeta seraya çevrildiğini tespit etti.

 

DOĞAL SERA KURMUŞLAR

Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili evde gözaltına alınan şüpheli M.T.'nin dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarıya aktardığı gözlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Baskında, yeşil kokain olarak da bilinen 160 gram 'skunk' isimli uyuşturucu, evin balkonundaki saksılara ekili vaziyette 182 kök 'skunk' kenevir bitkisi, 2 adet elbise dolabı görünümünde sera, 4 adet fan, 14 adet aydınlatma projektörü, 30 metre alüminyum kaplı havalandırma borusu, 6 adet havalandırma aparatı, 7 adet ısıölçer, 2 adet havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç, uyuşturucu ekiminde kullanılan gübre ile 300 adet boş saksı ele geçirildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi M.T. tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

 

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
  1. Antalya
  2. Atatürk
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Alanya
  5. Mahmutlar

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