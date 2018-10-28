Baskın Oran'dan komik 'Reşit Galip' savunması... "Tamamen tesadüf (!)"

Yeniakit.com.tr özel haber

"Öğrenci andı" ile ilgili Danıştay tarafından alınan skandal karar sonrası, eski Türkiye özlemi duyanlar toplumu cepheleştirerek yeni bir kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Faşist zihniyetin ürünü olan "Andımız" üzerinden Cumhur ittifakını hedef alan provokatif söylemlerle Türkiye’nin birlik ve beraberliği dinamitleniyor.

Akit 'kafatasçı' ve 'Yahudi dönmesi' tabirini kullandı

Türkçülüğü kendisine siper ederek toplumun milli ve manevi değerleriyle hiç bir şekilde bağdaşmayan faşist zihniyeti yansıtan "Andımız"ı icat eden Reşit Galip, Rodos’ta kız-erkek karışık Fransızca eğitim yapan "Alliance İsraelite" okulunda öğrenim görmüştü. Türkçe ezan zulmünün de mimarlarından olan Galip ile ilgili gazetemiz Akit 'kafatasçı' ve 'Yahudi dönmesi' tabirini kullanmıştı. Akit’in söz konusu haberinde Perinçekci TGB’nin, 29 Ekim'de "Andımıza ve Türkiye'mize Sahip Çık" adı altında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e düzenleyeceği provokatif yürüyüşün tehlikesine dikkat çekilmiş ve ‘Andımız’ı yazan Reşit Galip için 'kafatasçı' ve 'Yahudi dönmesi' olduğu ifade edilmişti.

Baskın Oran, Akit’in haberinden rahatsız oldu

Akit’in Galip için kullanmış olduğu ‘Yahudi dönmesi’ tabirinden rahatsız olan Baskın Oran, Agos gazetesindeki köşesinde, "Şaibeli Reşit Galip üzerine" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yahudi okulunda eğitilen Reşit Galib’in torunu Feyhan Oran ile evli olan Baskın Oran, yazısında gazetemizin Reşit Galip ile ilgili haberine de değinerek kendince alay etti. Yazısında Reşit Galip üzerinden hükümeti hedef alan söylemlere yer veren Oran, Galip’in yahudi okulu olan "Alliance İsraelite"de okumasının ‘Yahudi olduğu anlamına gelmediği’ni ima eden şu alaycı ifadeleri kullandı;

"Bingo! Alliance İsraelite! Neden düşünemedim! Yahudi okulu! Sakın bu R. Galip, babası mahkeme reisi Mehmet Galip olduğu halde, Yahudi olmasın? Bunlar sülalece en azından dönme olmasın; yazdıydı zaten Yeni Akit . Ben nasıl Katolik Hıristiyan olduğum için İzmir’de Saint Joseph okuduysam, o da Yahudi olduğu için bu okulda okumuş olmalı."

Tabi, tesadüfen Yahudi okulunda okudu (!)

Yazısında kafatası ölçen ırkçı Reşit Galip’in neden yahudi okulunda okumayı tercih ettiğine bir açıklama getiremeyen Oran, kendisinin de neden o kadar Türk okulu varken İzmir’deki 'Hristiyan Saint Joseph' okulunda eğitim gördüğünü açıklamadı. Ayrıca Türkiye’de yayın yapan muhalif olan veya olmayan çok sayıda gazete ve yayın organı varken, Ermeni Agos gazetesinde yazı yazmasının sebebini de söylemeyen Oran, kendince alaycı bir üslupla gerçekleri gizlemenin telaşına düştü.

Mesele Türklük veya Türkçülük değil

Andımız’ın önceleri ‘dayatma’ olduğunu savunan vesayetçi zihniyetin şimdilerde ‘Andımız’ı savunma durumuna geçmeleri ise meselenin Türklük veya Türkçülük değil Türkiye'yi bölme ve eski faşist dayatmacı uygulamaları yeniden geri döndürme çabası olduğunu gösterdi.

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Perinçek'in tayfasından ülkeyi gerecek adım! 'Yahudi dönmesi' Reşit Galip'in andına sahip çıktılar