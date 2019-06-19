Basketbolda Süper Lig’e çıkan Elazığ ekibi, Gabriela Marginean ile anlaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Elazığ İl Özel İdare, Romanya Milli Takım oyuncusu Gabriela Marginean’ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde play-off maçları sonunda şampiyon olan ve adını Süper Lig’e yazdıran Elazığ İl Özel İdare’de yeni sezon planlaması kapsamında ilk dış transfer gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı ekip, Türkiye’de daha önce birçok takımda görev yapan Romanya Milli Takım oyuncusu Gabriela Marginean ile her konuda anlaşma sağladı. Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Gündoğdu Adana Basketbol formasıyla Süper Lig’de oynadı. 26 maçta ortalama 30 dakika süre alan Gabriela Marginean 18,7 sayı, 2,5 asist 4,3 ribaund ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Oyuncu 1,85 boyunda kısa forvet pozisyonunda da görev yapıyor. 32 yaşındaki basketbolcu daha önce kariyerinde Adana Basket, Kayseri Basketbol, Avenida, İstanbul Üniversitesi, CSM Tavorgis gibi takımlarda oynadı.

Ayrıca Elazığ ekibi, şampiyon kadrosunda yer alan kaptan Nihan Demirkol ve Birleşik Amerikalı Lauren Ervin’le de yeni sezon için anlaşmaya varmıştı.