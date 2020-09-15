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Spor Basketbolda Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek
Spor

Basketbolda Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:03:25 -
Basketbolda Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol'un katılacağı organizasyon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak turnuvada karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü'nün Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Organizasyonda maç programı şöyle:

17 Eylül Perşembe: 19.00 Pınar Karşıyaka-Petkimspor

18 Eylül Cuma: 19.00 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor

19 Eylül Cumartesi: 16.00 Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol

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