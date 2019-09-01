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Basketbolda milli maçın ardından

- A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca:- "Kolay kazandık ama oyuncularım çok iyi oynadı"- Japonya Başantrenörü Julio Lamas:- "(Türkiye) İlk dakikadan itibaren kontrolü ellerinde tuttular"

01 Eylül 2019 Pazar 14:40
Basketbolda milli maçın ardından


ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takım halinde iyi oynayarak güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için önemli ve anahtar bir maçtı. İlk maçların zor olacağını söylemiştim. Kolay kazandık ama oyuncularım çok iyi oynadı." dedi.

Sahada tüm güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan Sarıca, "Japonya'nın hızlı hücumu sevdiğini söylemiştim. Onları durdurduk. Alan savunmalarına karşı da iyi hazırlandık. İyi şutlar bulduk. İkinci yarı iyi bir enerji sergiledik ve tamamen oyunu kontrol ettik. Güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde iki karşılaşma daha var onları düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta her oyuncunun topu paylaştığına dikkati çeken Sarıca, "Herkes savunma yaptı. Bütün oyuncularım iyi oynadı. Hepsi benim için çok önemli. Ersan da harika bir performans sergiledi. 19 sayıyla kazandık ama kolay olmadı." diye konuştu.

Ufuk Sarıca, gruptaki diğer rakipleri ABD ve Çekya konusunda ise "ABD ile oynamak kolay değil, herkes biliyor. Onlar kupada favori. Çekya da ciddi bir takım, bizim için kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Wilbekin'in durumuna değinen Sarıca, "Sağlık ekibimiz 4-5 gündür Wilbekin için uğraşıyor. İyi durumda, az da olsa ağrısı var. Bugün de oynatmadık. İkinci maçta veya en kötü üçüncü karşılaşmada bizimle olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Milli takımın oyun kurucularından Buğrahan Tuncer ise önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Savunmada ve hücumda iyi işler yaptık. Topu paylaştık. Şimdi diğer maçları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvanın ilk maçlarının çok önemli olduğunu kaydeden Buğrahan, ABD ve Çekya karşılaşmalarını beklediklerini dile getirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Furkan Korkmaz, ilk günkü maçın önemine sürekli değindiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk maçı kazasız geçtik. Farklı kazansak da Japonya tehlikeli ekip. Turnuvaya nasıl başladığımız önemliydi. Turnuva öncesi soru işaret oluyor ama gayet güzel maç oldu. Pozitif maç geçirdik. Maçın gidişatına göre birkaç güzel hareketim oldu."


- Japonya cephesi


Japonya Milli Takımı'nın başantrenörü Julio Lamas da Türkiye'nin kendilerinden daha iyi oynadığını vurgulayarak, "İlk dakikadan itibaren kontrolü ellerinde tuttular. Bizden 16 fazla ribaunt aldılar." diye konuştu.

Asya temsilcisinin oyuncularından Yuta Watanabe de Türkiye'nin iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "40 dakika boyunca işimizi yapamadık. Genç bir takımız. Bizim için iyi bir deneyim oldu ve mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:40
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Japonya
  4. türkiye
  5. Ufuk Sarıca

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