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Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Şampiyon olmamız için uzun bir yol var"- Sarı-lacivertli takımın oyuncusu Melih Mahmutoğlu:"(Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahürat hakkında) Fenerbahçe taraftarı herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri"

09 Haziran 2019 Pazar 19:48
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ilk karşılaşmasında Anadolu Efes'i deplasmanda 73-56 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, oyuncularını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Bu sezon Anadolu Efes ile defalarca oynadık. Şimdi de final serisinde karşılaşıyoruz. Fark da Türkiye ligini farklı kadrolarla oynuyoruz. Bu yüzden maça farklı hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın oynayış şekilleriyle gurur duyuyorum."

Seride 1-0 öne geçmelerinin bir şey ifade etmediğini aktaran tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Play-off zamanında olduğumuzun bilincinde olmamız gerek. Salı günkü maça hazır olmamız gerekiyor. Şampiyon olmamız için uzun bir yol var. Dört maç kazanmamız gerek. Henüz yolun başındayız."

Obradovic, "Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelmeyeceğini söyledi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde yanıtladı.

"Bu bana sorulacak bir soru değil, Ergin Ataman'a sorulmalı. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan sadece bize destek olmalarını istedim. Rakip kim olursa olsun saygı duymalarını istedim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Taraftarlarımızı, Anadolu Efes'in bütün üyelerine saygılı olmaya davet ediyorum."

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu ise avantajlı duruma geldiklerini belirterek, "Sadece 1 maç kazandık. Aynı şekilde salı günü de oynayacağız. Avrupa Ligi'ndeki performansımız gerçek oyunumuz değildi. Takım da bunu biliyordu. Ne konuştuysak onları sahada gösterdik. 2-0 yapmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın gerçek resmini gösterdik." diye konuştu.

Milli basketbolcu, Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman'ın aleyhinde yaptığı küfürlü tezahüratlarla ilgili bir soruya, "Bunu önce aynı şekilde Ergin Ataman'a sorun. Biz televizyonda gördük. Tribünde neler olduğunu gördük. Biz basketbolcuyuz sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarı herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri. Bu olayı da tasvip etmiyorum. Sizden daha cesur olmanızı bekliyorum. Final serisinden sonra tüm sorularınızı cevaplayabilirim." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:48
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Zeljko Obradovic

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