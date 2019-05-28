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Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Zorlu bir seri oldu"- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:"İlk maçta ve bu maçta kötü basketbol oynadık"

28 Mayıs 2019 Salı 23:20
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol'u 89-77 yenerek seriyi 2-1 üstün tamamlayan ve yarı finale yükselen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, zorlu müsabakalar oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gaziantep Basketbol'a bu sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Zorlu bir rakip. Tek Tek baktığınız zaman mütevazı bir kadro ama başantrenör Nenad Markovic güzel iş çıkardı. Bizim kadroya baktığımız zaman biraz daha kaliteli isimler var. Zorlu bir seri oldu. Favorisi olmayan tek eşleşmeydi. Beklentimizin karşılandığı bir seri oldu." ifadelerini kullandı.

Yarı final serisinde Anadolu Efes'le oynayacakları ilk maça odaklanacaklarını aktaran Erdoğan, "Hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var. İşin doğrusu nasıl bir reaksiyon vereceğimizi merak ediyorum. Maçın son anına kadar inatçı kimliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen Erdoğan, "Bu çocuklar saygıyı ve desteği hak ediyorlar. Biraz daha saygı ve destek." dedi.


- Markovic: "Bu başarı bütün kulübündür."


Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, bugün istedikleri seviyede oynayamadıklarını dile getirdi.

Sözlerine Galatasaray Doğa Sigorta ve başantrenör Ertuğrul Erdoğan'ı tebrik ederek başlayan Markovic, "Çok iyi bir sezon geçirdiler. Umarım bundan sonra da çok başarılı olurlar. İlk maçta ve bu maçta kötü basketbol oynadık. Bütün sezon sergilediğimiz basketboldan farklı oynadık. Bütün sezona baktığımızda, mutsuz olduğumuzu söyleyemem. Her zaman savaştık ve takımı buraya getirdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sezon öncesinde kimse bizim takımızdan böyle bir başarı beklemiyordu. Bu başarı bütün kulübündür." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:20
  1. Basketbol
  2. Ertuğrul Erdoğan
  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. Gaziantep Basketbol
  5. Nenad Markovic
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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