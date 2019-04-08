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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"Bizim için büyük bir şanstı, kullanamadık"- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Sahaya çok önemli bir karakter koyduk"

08 Nisan 2019 Pazartesi 22:54
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 74-73 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, play-off yarışı için çok önemli bir şansı kaçırdıklarını belirtti.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, mücadelenin son anlarında panik halinde davrandıklarını ifade etti.

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Selçuk Ernak, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçın başında çok kötü oynadık. Rakibimizin sertliği karşısında hücum edemediğimiz gibi çok fazla şut verdik. Maçı kazanma noktasına getirdik. Orada da 1-2 yanlış tercihimiz oldu. Panik halinde davrandık. Son pozisyonda, atışta ve ribaunt anında faul olduğunu düşünüyorum. Bu iş çok iyi standartlarda geçmedi. Ancak bu da bu işin bir parçası. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bizim için büyük bir şanstı, kullanamadık."


- Ivanovic: "İyi bir galibiyet aldık"


Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, sahaya çok önemli bir karakter koyarak karşılaşmadan galip ayrıldıklarını belirtti.

Ivanovic, maça çok iyi başladıklarını aktararak, "İyi bir galibiyet aldık. Savunmaya çok odaklandık. Özellikle Alexander maça iyi bir başlangıç yaptı. Rakibimiz sonuçta bir THY Avrupa Ligi takımı. Çok iyi bir ekip. Maçın sonunda kazandık ancak bundan daha önemli bir şey vardı bizim için o da sahaya çok önemli bir karakter koyduk." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 22:54
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Dusko Ivanovic
  5. Selçuk Ernak
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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