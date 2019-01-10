Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 81-72 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, üçüncü çeyrekte sergiledikleri performansla karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

THY Avrupa Ligi'ndeki çift maç haftasında iki galibiyet aldıklarını anlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetler bizim için çok önemliydi. Maça Doğuş ve Micic ile çok iyi pres yaparak başladık. İlk çeyrekte iyi oynadık. İkinci çeyreğin başında çok hata yaptık. Adam adama savunmada top kayıpları yaşadık. Khimki, boyalı alanda Mickey ve Gill ile etkili oldu. Üçüncü çeyrekte çok iyi oynadık. Maçı da bu bölümde kopardık. Anderson ve Doğuş'tan da çok iyi verim aldık. Bize enerji verdiler. Çok iyi bir galibiyet aldık."





- Bartzokas: "Daha iyi oynamalıydık"





Khimki Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes'in bu sezon Avrupa Ligi'nin en güçlü takımlarından biri olduğunu ifade etti.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Bartzokas, "Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çok güçlü bir takım. Böyle bir takıma karşı galip gelebilmek için daha iyi oynamalısınız. Sadece 11 asistimiz var. Çok acele atışlar yaptık. Topu iyi paylaşamadık. Bu bizim oyunumuz değil." diye konuştu.

Takımın her geçen gün daha iyi oynadığını aktaran Bartzokas, "Maçı kazanma şansımız vardı ama daha iyi oynamalıydık. Şikayet etmiyorum. İlerleme halindeyiz. Oyunumuzu geliştiriyoruz. Böyle bir maçı kazanmak için takım halinde oynamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.