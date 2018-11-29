Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında sahasında ağırladığı İspanyol takımı Herbalife Gran Canaria'ya 75-71 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Ahmet Çakı, ikinci yarıda kötü oynadıkları için sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çakı, maça iyi başladıklarını anlatarak, "İlk yarı 44 sayı bulduk ve soyunma odasına 10 sayı önde girdik. Soyunma odasında rakibimizin ikinci yarı üçlüklerle etkili olmaya başlayacağını konuştuk. Çünkü onların oyun planı, dış atışlarda etkili olup ritimlerini bulmak." diye konuştu.

Hücumda sayı bulmaya çalışırken tereddüt ettiklerini belirten Çakı, "İkinci yarının tamamında kötü oynadık. Maalesef üçüncü çeyrekte de 12 sayı bulduk ve son çeyreğe geride girdik. Son periyotta 15 sayı attık. Boyalı alandan çok sayıda basket kaçırdık. Gran Canaria son periyodu tecrübeyle oynayarak kazandı. Ev sahibi olduğunuz maçı 71 sayıyla kazanamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.





- Maldonado: "İkinci yarı daha iyi oynadık"





Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado, deplasmanda ilk kez galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Darüşşafaka Tekfen'in ilk yarı iyi oynadığını aktararak, "İlk deplasman galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyum. İkinci yarı daha iyi oynadık. Rakibimiz üçüncü çeyrekte çok sayıda top kaybı yaptı. Son çeyrekte ise oyunun kontrolü bizdeydi. Böyle olunca da maçı kazandık." ifadelerini kullandı.