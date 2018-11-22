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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı:"Üçüncü çeyrekte yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu"- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"İkinci yarıya iyi başladık. Beaubois'in verdiği katkı ve attığı üç sayılık basketler bizi öne geçirdi ve farkı açtık"

22 Kasım 2018 Perşembe 23:01
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında oynanan Türk derbisinde sahasında Anadolu Efes'e 93-88 yenilen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, üçüncü çeyrekte yaptıkları hataların maçı kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydederek, "İkinci çeyrekte Anadolu Efes bizi zorlamaya başladı ve ilk yarıya 4 sayı önde girdik. Üçüncü çeyreğe çok kötü başladık ve çok fazla top kaybı yaptık. Anadolu Efes dış oyuncuları kalitelerini gösterdi. Beaubois, attığı üç sayılık basketlerle fark yarattı. Son çeyrekte çok iyi savaştık farkı iki sayıya kadar düşürdük. Maçın sonunu Anadolu Efes daha iyi oynadı. Üçüncü çeyrekte yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu. Kazanacak kadar tecrübeyi ve aklı ortaya koyamadık." değerlendirmesinde bulundu.


- Ataman: "İkinci yarıya iyi başladık"


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya düşük konsantrasyonla başladıklarını aktaran Ataman, "Belki maçın İstanbul'da oynanması ya da Darüşşafaka Tekfen'nin şu anda THY Avrupa Ligi'ndeki yeri nedeniyle konsantrasyonumuz düşüktü. Rakibin oyun kurucularına çok sayı verdik. Aynı zamanda kolay ribauntlar verdik ve pota altından çok sayı kaçırdık. İlk yarıyı 4 sayı geride kapattık. İkinci yarıya iyi başladık. Beaubois'in verdiği katkı ve attığı üç sayılık basketler bizi öne geçirdi ve farkı açtık. Üçüncü çeyreğin sonu ve 4. çeyreğin başında konsantrasyonumuz yine düştü ve Darüşşafaka Tekfen maçın içine girdi. Maçın sonunda oyunu iyi açıp, topu iyi çevirdik ve maçı kazanmasını bildik. THY Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:01
  1. Ahmet Çakı
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. darüşşafaka tekfen
  5. Ergin Ataman
  6. THY Avrupa Ligi

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