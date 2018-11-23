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Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 9'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

23 Kasım 2018 Cuma 09:25
Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

 

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)

17.30 Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

25 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray (BJK Akatlar)

17.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)

20.00 Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

 

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

 

Yarın:

14.00 Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

25 Kasım Pazar:

16.00 Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)

 

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

 

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.30 Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Petkimspor (Mamak Belediyesi)

16.00 Karesispor-Finalspor (Kurtdereli)

16.00 Ankara DSİ-Artvin Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

17.00 Bursaspor-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)

17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Manisa Atatürk)

25 Kasım Pazar:

17.00 Selçuklu Basketbol-Edirnespor (Selçuklu Belediyesi)

 

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

 

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare (TOBB Etü)

15.00 A Koleji-Mersin Üniversitesi (Durugöl Recep Kara)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Edip Buran)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor (Yeni Artuklu)

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 İstanbulgücü-Yalova VIP Gençlik (Caferağa)

25 Kasım Pazar:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:25
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Sakarya
  4. Mardin
  5. Manisa
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Gaziantep
  11. Elazığ
  12. Edirne
  13. Bursa
  14. Aydın
  15. Artvin
  16. Ankara
  17. Afyon
  18. Adana
  19. Basketbol
  20. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  22. Türkiye Basketbol 1. Ligi
  23. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

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