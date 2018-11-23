Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 9'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.23 Kasım 2018 Cuma 09:25
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)
17.30 Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
25 Kasım Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray (BJK Akatlar)
17.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)
20.00 Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol (Ahmet Cömert)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor (Bodrum Binnaz Karakaya)
25 Kasım Pazar:
16.00 Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.30 Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)
Yarın:
15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Petkimspor (Mamak Belediyesi)
16.00 Karesispor-Finalspor (Kurtdereli)
16.00 Ankara DSİ-Artvin Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
17.00 Bursaspor-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)
17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Manisa Atatürk)
25 Kasım Pazar:
17.00 Selçuklu Basketbol-Edirnespor (Selçuklu Belediyesi)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare (TOBB Etü)
15.00 A Koleji-Mersin Üniversitesi (Durugöl Recep Kara)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Edip Buran)
18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
Yarın:
13.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor (Yeni Artuklu)
14.00 Akdeniz Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
14.00 İstanbulgücü-Yalova VIP Gençlik (Caferağa)
25 Kasım Pazar:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)
YORUM YAZ