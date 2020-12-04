  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
Spor

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:23:03 -
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası’nın resmi logosu tanıtıldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre "Don't Miss a Beat" (Ritmi Kaçırma) kampanya lansmanının parçası olarak tanıtılan 2023 Dünya Kupası logosunun konsepti, kalp, Naismith Kupası ve 2023 yılı şeklinde üç temel unsur içeriyor. Logodaki kalp, basketbol tutkusunu vurgularken Naismith Kupası, katılan takımların hayalini temsil ediyor. Logonun içinde beyazla yazılmış "23" sayısı ise Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nın yılını gösteriyor.

Ev sahibi ülkelerin basketbol sevgisi ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nın milyonlarca basketbolseveri tek kalp atışıyla bir araya getirmesi, logonun teması olarak göze çarpıyor.

Öte yandan Dünya Kupası logosuna ilişkin görüşlerini bildiren FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Bu çok heyecan verici bir dönüm noktası. 2023 FIBA Dünya Kupası’nın karakteristik logosu, organizasyon komiteleri ve FIBA’nın basketbol sevgisini sembolize ediyor. Aynı zamanda ilk kez ev sahibi üç ülkeyi bir araya getiren etkinliğin vizyonunu ve tutkusunu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

2023 FIBA Dünya Kupası'nın elemeleri, Kasım 2021'den Şubat 2023'e kadar 80 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlar, Dünya Kupası'ndaki 32 kontenjandan birini almak için 6 maç haftasında mücadele edecek. İlk eleme maçları 22-30 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Dünya Kupası ise 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihlerinde Manila, Okinawa ve Jakarta şehirlerinde düzenlenecek. Grup maçları, bu üç şehirde gerçekleştirilecek, final aşamasındaki karşılaşmalar ise Filipinler’in başkenti Manila'da oynanacak.

Ayrıca FIBA’nın "Don't Miss a Beat" kampanyası, top sürme yarışması gibi birçok etkinlikle sosyal medya kanallarında basketbol bağlantılı müzikler eşliğinde basketbolseverleri eğlenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın milli takım oyuncularının da gelecek haftalarda kampanyanın parçası olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay