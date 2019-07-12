Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
- Organizasyonun 2019-2020 sezonu kura çekimi yapıldı- Türkiye'yi kupada temsil edecek Galatasaray Doğa Sigorta D, Darüşşafaka Tekfen C ve TOFAŞ ise B Grubu'nda yer aldı12 Temmuz 2019 Cuma 16:01
İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.
İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kura çekimi sonucunda bu sezon turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu.
Organizasyonda 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Tekfen C Grubu, 2015-2016'da kupayı kazanan Galatasaray Doğa Sigorta D Grubu ve TOFAŞ ise B Grubu'nda yer aldı.
Kupada 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. Grup maçları 2 Ekim-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Promitheas (Yunanistan), Maccabi Rishon Lezion (İsrail), Ratiopharm (Almanya), MoraBanc Andorra (Andorra), Monaco (Fransa), Segafredo Virtus Bologna (İtalya)
B Grubu: TOFAŞ, Lokomotiv Kuban (Rusya), Rytas (Litvanya), Limoges (Fransa), Partizan NIS (Sırbistan), Umana Reyer (İtalya)
C Grubu: Darüşşafaka Tekfen, UNICS Kazan (Rusya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Joventut Badalona (İspanya), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Nanterre 92 (Fransa)
D Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta, Unicaja Malaga (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), EWE Baskets (Almanya), Dolomoti Energia (İtalya), Asseco Arka (Polonya)
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