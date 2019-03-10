Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta oynanan birer maçla tamamlandı10 Mart 2019 Pazar 19:57
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol: 69-93
Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka: 93-78
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 54-61
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