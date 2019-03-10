Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta oynanan birer maçla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol: 69-93 Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka: 93-78

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 54-61



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