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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta oynanan birer maçla tamamlandı

10 Mart 2019 Pazar 19:57
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol: 69-93

Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka: 93-78


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 54-61

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:57
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