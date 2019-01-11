Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde üçer maç oynandı11 Ocak 2019 Cuma 20:56
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16'ncı hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Petkimspor: 79-67
Artvin Belediyespor-Finalspor: 100-74
Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 71-80
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın: 72-56
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mersin Üniversitesi: 59-69
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbulgücü: 64-71
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