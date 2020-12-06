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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta 2 maçla sürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:51:30 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta yapılan 2 maçla devam etti.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkim-Anadolu Efes: 71-75

Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka: 81-94

Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94-74

OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji: 80-68


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol: 79-60

Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor: 73-81


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