Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta 2 maçla sürdü
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta yapılan 2 maçla devam etti.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Aliağa Petkim-Anadolu Efes: 71-75
Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka: 81-94
Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94-74
OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji: 80-68
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol: 79-60
Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor: 73-81