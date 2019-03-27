0553 313 94 23

Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Fenerbahçe Beko, 29. haftada yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk olacak- Darüşşafaka Tekfen'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacağı 29 Mart Cuma günkü maçlarda, Anadolu Efes de İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak

27 Mart 2019 Çarşamba 11:21
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın ve 29 Mart Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finali daha önce garantileyen 23 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk olacak. Galip gelerek son hafta öncesi liderliği garantilemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler ile Milano ekibi arasındaki karşılaşma, Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te oynanacak.

Dört galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, cuma günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Şu ana kadar çıktığı 28 maçta 18 galibiyet alan ve çeyrek finale 4. sıradan girmeyi garantileyen Anadolu Efes, cuma günü deplasmanda İspanya ekibi Baskonia ile mücadele edecek. İki takım arasında TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmaya Fernando Buesa Arena ev sahipliği yapacak.

Ligde son iki hafta öncesi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yanı sıra CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona Lassa çeyrek finalde yer almayı garantiledi.


- Program


THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)


29 Mart Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:21
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Singapur’da yangın paniği: 500 kişi tahliye edildi
    1. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    2. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    3. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    4. Sisi kendini de generalini de maskot..
    5. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    6. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    7. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    8. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    9. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    10. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    11. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    12. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    13. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    14. Türk yönetmen ’Müslüman Sinema..
    15. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    16. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    17. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    19. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    20. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    21. Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı..
    22. Jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü
    23. İstanbul'da milyonluk zehir..
    24. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    25. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    26. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    27. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    28. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    29. Alev topuna dönen adam hayatını..
    30. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu