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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 88 - Anadolu Efes: 93

22 Kasım 2018 Perşembe 22:29
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 10, Muhammed Baygül 11, Peiners 15, Evans 11, Oğuz Savaş 2, Kartal Özmızrak 6, Berk Demir, Kidd 9, Doğuş Özdemiroğlu 2, Brown 4, Eric 18

Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 24, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 9, Larkin 10, Doğuş Balbay, Motum 11, Pleiss 12, Simon 6, Sertaç Şanlı 1

1. Periyot: 23-19

Devre: 46-42

3. Periyot: 60-74

Beş faulle çıkan: 34.24 Dunston (Anadolu Efes)


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 93-88 yendi.

Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla ligde 8. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada boyalı alandan bulduğu sayılarda 2. dakikayı 6-2 önde geçen Anadolu Efes karşısında Muhammed Baygül'le arka arkaya basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 4. dakikayı 16-10 üstün geçti. Evans ve McCallum'ın pota altından, Kidd'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlı ekip, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Motum'un üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada öne (24-25) geçse de Kartal Özmızrak'la iç ve dış atışlardan sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikada farkı 6 sayıya (34-28) çıkardı. Eric ve Evans'la pota altından basketler üreten yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-61. Hücumda ritmini kaybeden ve sayı bulmakta zorluk çeken rakibi karşısında 25. dakikada farkı 15 sayıya (52-67) çıkartan lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna da 74-60 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77. Dunston beş faulle oyundan çıktıktan sonra savunmada direnci kırılan Anadolu Efes karşısında Eric'le pota altından, Evans ve Peiners'la dış atışlardan basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 38. dakikada farkı 3 sayıya kadar (83-86) düşürdü. Çabuk toparlanan ve Moerman ile Beaubois'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 93-88 galip ayrıldı.




Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:29
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. THY Avrupa Ligi

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