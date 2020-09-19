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Spor Basketbol: Pınar Kupası 2020
Spor

Basketbol: Pınar Kupası 2020

Pınar Karşıyaka: 81 - Büyükçekmece Basketbol: 62

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:51:15 -
Basketbol: Pınar Kupası 2020

İZMİR (AA) - Basketbol Pınar Kupası 2020 turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 81-62 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 27-21, devreyi de 41-31 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu da 62-46 galip bitirdi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 81-62 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor, Büyükçekmece Basketbol'da ise Karvel Markeese Anderson 20'şer sayı ile müsabakanın en skorer isimleri oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuvada Pınar Karşıyaka, yaptığı 2 maçı da kazandı. Petkimspor 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Büyükçekmece Basketbol 2 müsabakasını da kaybetti.


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