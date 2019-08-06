Basketbol: Hazırlık maçı - Tunus: 54 - Türkiye: 64



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Fransa'da devam eden milliler, Tunus ile karşı karşıya geldi. Milli takım, Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Pau yerel idaresinde yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 23-14 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci periyotta sadece 4 sayı üretmesine rağmen soyunma odasına 27-26 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan ve üçüncü çeyreği 53-41 önde geçen Türkiye, karşılaşmadan 64-54 galip ayrıldı. Milli takımda Furkan Korkmaz 14, Yiğit Arslan 10 ve James Metecan Birsen ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalar, saat 19.00'da başlayacak.



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