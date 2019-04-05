Basketbol: Haftanın programı - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 25. hafta maçlarıyla devam edilecek- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta mücadeleleri yapılacak



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 25. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bugün: 19.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Afyon Belediyespor (Sakarya) Yarın: 15.15 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara) 17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge) 7 Nisan Pazar: 13.00 Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik) 15.15 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem) 17.30 Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta (Banvit Kara Ali Acar) 8 Nisan Pazartesi: 20.00 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın: 14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Canik Belediyespor (Menderes) 14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu) 14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert) 14.00 Çukurova Basketbol-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül) 14.00 Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya) 16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe (Kadir Has Kongre Merkezi) 7 Nisan Pazar: 16.00 İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün: 16.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu) 17.00 Artvin Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Kalıcı Konutlar Merkez) Yarın: 14.30 Finalspor-Petkimspor (Bursa Atatürk) 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor (Muradiye) 17.00 Edirnespor-Karesispor (Mimar Sinan) 17.00 Konyaspor-Ankara DSİ (Selçuklu Belediyesi) 7 Nisan Pazar: 13.30 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün: 13.30 Nesibe Aydın-A Koleji (TOBB ETÜ) 14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü (Yeni Artuklu) 16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Elazığ İl Özel İdare (Prof. Dr. Turgay Atasü) 18.00 Bayraklı Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk) 18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Mersin Üniversitesi (Edip Buran) Yarın: 14.00 Akdeniz Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal) 7 Nisan Pazar: 13.00 Galatasaray Gelişim-Urla Belediyespor (Ahmet Cömert) 14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Yıldırım Şahin Başol)

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