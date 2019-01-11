Basketbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk devresi 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta karşılaşmalarıyla ikinci yarılar başlayacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dört ligde haftanın maç programı şöyle:





- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi





Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Banvit (Ankara)

13 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14 Ocak Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

19.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)





- Kadınlar Basketbol Süper Ligi





Yarın:

14.00 Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Menderes)

13 Ocak Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Galatasaray-Beşiktaş (Ahmet Cömert)

16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)





- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Petkimspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Artvin Belediyespor-Finalspor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Manisa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Yalova Belediyespor (Mimar Sinan)

18.00 Bursaspor-Karesispor (Bursa Atatürk)

13 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Ankara DSİ (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Selçuklu Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Selçuklu Belediyesi)





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Arı Koleji Olimpik)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mersin Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbulgücü (Edip Buran)

Yarın:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (Yeni Artuklu)

14.00 Urla Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Urla 12 Eylül)

13 Ocak Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Ahmet Cömert)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-A Koleji (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)