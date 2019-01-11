0553 313 94 23

Basketbol: Haftanın programı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla sona erecek- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta karşılaşmalarıyla ikinci yarılar başlayacak- Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

11 Ocak 2019 Cuma 09:10
Basketbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk devresi 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta karşılaşmalarıyla ikinci yarılar başlayacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Banvit (Ankara)

13 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14 Ocak Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

19.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

14.00 Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Menderes)

13 Ocak Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Galatasaray-Beşiktaş (Ahmet Cömert)

16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Petkimspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Artvin Belediyespor-Finalspor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Manisa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Yalova Belediyespor (Mimar Sinan)

18.00 Bursaspor-Karesispor (Bursa Atatürk)

13 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Ankara DSİ (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Selçuklu Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Selçuklu Belediyesi)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Arı Koleji Olimpik)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mersin Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbulgücü (Edip Buran)

Yarın:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (Yeni Artuklu)

14.00 Urla Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Urla 12 Eylül)

13 Ocak Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Ahmet Cömert)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-A Koleji (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:10
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşeron işçi maaşları 2019
    1. Taşeron işçi maaşları 2019
    2. Ordu merkezli silah kaçakçılığı..
    3. Denver Nuggets evinde yenilmiyor
    4. Adana'da öğrencinin bıçaklanarak..
    5. İHH'dan Lübnan'daki Suriyeliler için..
    6. 7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı!
    7. Marmara'da sağanak bekleniyor
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    9. "Bankalar döviz kredi faizini..
    10. Döviz kurları
    11. Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı..
    12. New York'un ünlü Türk pizzacısı ödüle..
    13. Filede derbi heyecanı
    14. Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon..
    15. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    16. Tarihi Eyüp Sultan Konağı'na Sami..
    17. Sürat Kargo’ya "Yılın İtibarlısı" ödülü
    18. 2019 evde bakım maaşı ne kadar oldu
    19. Andy Murray için Avustralya Açık son..
    20. Basketbol: Haftanın programı
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...